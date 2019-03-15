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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE Haberi

Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE Haberi

- Denizaltının boğaz geçişi görüntüleriRus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait "RFS B - 265 Krasnodar" isimli denizaltı, saat 10.00'da Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.Saat 13.00'da Çanakkale önlerine ulaşan denizaltı Ege Denizi yönüne seyrini sürdürdü.Denizaltıya güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik botları eşlik etti.

Akkale Sahil Güvenlik 

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