Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE Haberi
- Denizaltının boğaz geçişi görüntüleriRus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait "RFS B - 265 Krasnodar" isimli denizaltı, saat 10.00'da Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.Saat 13.00'da Çanakkale önlerine ulaşan denizaltı Ege Denizi yönüne seyrini sürdürdü.Denizaltıya güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik botları eşlik etti.
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