Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Denizaltının Çanakkale Boğazı geçişinden detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale Sahil Güvenlik 


- Rus donanmasına ait ‘RFS Krasnodar’ adlı denizaltı Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait ‘RFS B-265 Krasnodar’ adlı denizaltı, saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Denizaltı Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında denizaltıya sahil güvenlik botu refakat etti. Denizaltının boğaz geçişi sırasında güvertesindeki askerler dikkati çekti.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı