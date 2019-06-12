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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rus Büyükelçi Yerhov'dan S-400 açıklaması:'Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur ve değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir takım sorumluluklar üstlenmiş olmakta

Rus Büyükelçi Yerhov'dan S-400 açıklaması:'Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur ve değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir takım sorumluluklar üstlenmiş olmakta

-soru cevap

( ANKARA ) Rus Büyükelçi Yerhov'dan S-400 açıklaması:"Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur ve değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir takım sorumluluklar üstlenmiş olmaktayız. Bunları yerine getireceğiz” ANKARA

Dera Külfetli Ülfet Basın Mensupları 


– Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, “Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur ve değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir takım sorumluluklar üstlenmiş olmaktayız. Bunları yerine getireceğiz” dedi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerhov, S-400 ve Amerika’nın F35’e ilişkin yaptığı açıklamalara ilişkin sorulan soruya, “Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur ve değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir takım sorumluluklar üstlenmiş olmaktayız. Bunları yerine getireceğiz. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının külfetli çalışmaları gerekecek. Detayları açıkçası benim için de bir soru işareti. Bir takım teknik gruplar bir yerlere gidecek. Hepsi ihtimaller dahilinde. Fakat F35 programıyla ilgili soruyu ABD Büyükelçiliğinin yanıtlaması isabetli olur. Burada Amerika adına konuşacak durumda değiliz. Tekrar altını çizerek söylüyoruz. Rusya üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirecek” şeklinde yanıt verdi.
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