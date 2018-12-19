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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı

Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın anma töreninin yapıldığı alana yürümeleri - Yaşamını yitiren Karlov'un heykeline karanfil bırakılması - Detaylar - İki sene önce silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi - Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır katıldıANKARA (AA) - Silahlı saldırı sonucu iki yıl önce yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde yapılan törenle anıldı.Büyükelçilikteki anma törenine, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili ve diplomatik misyon temsilcisi katıldı.
Törende, elçilik binası içindeki Karlov Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakıldı.Anma töreni kapsamında ayrıca ayin de düzenlendi.

Anma Töreni Diplomat Silahlı Saldırı Milletvekili Saldırı 

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