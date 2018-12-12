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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus Astranotlar Arızalanan Uzay Aracından Numune Aldı

- Rus Astranotlar Arızalanan Uzay Aracından Numune Aldı

Kozmonotların Soyuz MS-09 numune alma çalışmaları

( MOSKOVA ) - Rus astranotlar arızalanan uzay aracından numune aldı MOSKOVA

Tron Canlı Yayın Eğitim Merkezi Isı Yalıtımı Trol 


- Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli kozmonotlar, Soyuz MS-09 uzay aracında sızıntı meydana gelen bölümünde incelemelerde bulunarak numune aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Sergei Prokopyev, Soyuz MS-09 uzay aracında sızıntı meydana gelen bölümü inceledi. Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden Türkiye saatiyle 19.00’da fırlatılan astronotlar, Soyuz uzay aracında saat 22.26’da çalışmalara başladı.
Astronotlar, Ağustos ayında hava basıncının yitirilmesine neden olan arızadan görüntüler ve numuneler aldı. Astronotlar uzay aracının dış yüzeyinde bulunan anti meteor ve ısı yalıtımını yararak sızıntının meydana geldiği noktayı bıçakla 25x25 santimetrelik alanı açtı. Astronot Oleg Kononenko yalıtımı bıçakla yırtarken, "İçim acıyor” dedi.
Moskova yakınlarında bulunan Misyon Kontrol Merkezi’nden (MKM) yönlendirilen astronotların tüm çalışmaları 6 saat 31 dakika sürdü. Astronotların çalışmaları canlı yayınlandı Astronotların Soyuz MS-09’da yaşanan arıza nedeniyle başlattıkları çalışmalarına Misyon Kontrol Merkezi’nde görev alan kozmonot Aleksandr Kaleri ve Aleksandr Poleschuk, test mühendisleri ve kozmonot eğitim merkezi uzmanları Artyom Knyazev, Dmitry Zubov ve Oleg Blinov de eşlik etti. Merkezden canlı yayınla yönlendirilen kozmonotlar Oleg Kononenko ve Sergei Prokopyev bütün çalışmaları başarıyla tamamladı. Uzay aracında delik buldular Kozmonotlar tarafından sorun olan bölge açılarak sorunun yaşandığı noktadan hem numune alındı hem fotoğraf çekildi. Kozmonotların açtığı bölümde ilk incelemelere göre sarı ile siyah renklerde bir delik tespit edildi. Kozmonotlar numuneleri aldıktan sonra açılan bölgeyi yeniden kapattı. Kozmonotların tüm çalışmaları ROSKOSMOS ve NASA tarafından canlı yayınlandı. Kozmonotlar numune ve görüntüleri aldıktan sonra uzmanlar tarafından inceleme yapılarak uzay aracında sorunun giderilmesi için çalışma yapılacak.
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