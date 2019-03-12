Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE İzle
- Geminin boğaz geçişinden görüntüler.Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE (AA) - Rus Donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Marmara Denizi yönünden boğaza giren "Dvinitsa - 50" isimli askeri kargo gemisi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım