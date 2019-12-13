Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

- Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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