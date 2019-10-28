Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE Haberi
- Rus askeri gemisinin Çanakkale Boğazı geçişinden görüntülerÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Marmara Denizi yönünden boğaza giren 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.Ege Denizi'ne doğru ilerleyen gemiye boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları botla eşlik etti.
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