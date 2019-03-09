Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE
- Geminin boğazdan geçiş görüntüleriRus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Ege Denizi yönünden boğaza giren 112 metre boyundaki 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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