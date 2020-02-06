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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Rumların Türk Topraklarını İhlali Gerginliğe Neden Oldu

- Rumların Türk Topraklarını İhlali Gerginliğe Neden Oldu

Rumların binaya müdahalesinden detay

( LEFKOŞA ) - Rumların Türk topraklarını ihlali gerginliğe neden oldu LEFKOŞA

Asad Gesi Başkent Provokasyon 


- Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile sınır noktasında bulunan Yiğitler Burcu Parkı bölgesinde KKTC toprağını ihlal etti. Birleşmiş Milletler askerleri ise seyirci kalmakla yetindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da Rum kesimi, Yiğitler Burcu bölgesinde ortak alanda bulunan “Spitfire” adlı eski eser niteliğindeki binaya müdahale ederek, KKTC toprağını ihlal etti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve askeri makamların eşgüdümüyle, binanın tadilat çalışmaları yapılması beklenirken, Rum tarafı KKTC sınırını ihlal ederek binaya müdahale etmeye başladı.
Rum tarafı provokasyon içeren bu ihlali gerçekleştirirken, ara bölgenin bütünlüğünü koruma sorumluluğu olan BM Barış Gücü, müdahaleyi sadece seyretmekle kaldı. Rum tarafının ihlali ve Barış Gücü’nün bu ihlali engellememesinin tespit edilmesi üzerine, Kıbrıs Türk tarafı BM’ye uyarıda bulundu ve yasadışı çalışma durduruldu. Yasadışı müdahalenin durdurulmasının ardından, Kıbrıs Türk tarafının yaptığı incelemede Rumların müdahalesiyle binanın bir bölümünün yıkıldığı ve binaya ait tabela da dahil olmak üzere bazı malzemelerin çalındığı tespit edildi. Kıbrıs Rum tarafı ihlal edilen ara bölgeye asker konuşlandırması üzerine Türk tarafının BM yetkilerine yaptığı uyarının ardından askerlerin geri çekildiği öğrenildi.
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