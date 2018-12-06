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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Rumeli Feneri'nde dev dalgalar etkili oluyor...Sarıyer'de etkili olan fırtınayı çekmek isteyen muhabirlerin zor anları kamerada İzle

Rumeli Feneri'nde dev dalgalar etkili oluyor...Sarıyer'de etkili olan fırtınayı çekmek isteyen muhabirlerin zor anları kamerada İzle

dev dalgalar

Şiddetli Fırtına Kamera Muhabir Çekim 

-muhabirin güçlükle ayakta durması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Sarıyer Rumeli Feneri'nde fırtına ve dev dalgaları çekmek isteyen muhabirler zor anlar yaşadı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkili oluyor. Kent genelini etkisi altına olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken denizde de dev dalgalar oluştu. Sarıyer Rumeli Feneri'nde fırtına ve dev dalgaları çekmek isteyen muhabirler de zor anlar yaşadı. Muhabirin çekim sırasında fırtına nedeniyle güçlükte ayakta durduğu anlar kameralara yansıdı.
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