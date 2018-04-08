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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Rum vatandaşının katil zanlısı tutuklandı Haberi

Rum vatandaşının katil zanlısı tutuklandı Haberi

Katil zanlısının adliyeye çıkartılması

Polis Cinsel İstismar Katil Zanlısı 

-Adliyeden görüntüler
--Arşiv-
-Olay yeri görüntüsü
-Solomos Apostolidis fotoğrafı

( YALOVA ) YALOVA

- Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) Rum vatandaşı Solomos Apostolidis’i öldürerek Türkiye’ye kaçan zanlı Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olmuştu. Bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. KKTC’nin Girne kentinde 65 yaşındaki Solomos Apostolidis’in öldürülmesi olayıyla ilgili aranan 22 yaşındaki Erdinç Ş.’nin Cumartesi günü akşam saatlerinde Yalova’nın Çınarcık İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olmuştu. Zanlı Erdinç Ş. Emniyette verdiği ifadesinde öldürdüğü Apostolidis’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak, "Bir arkadaşımla Kuzey Kıbrıs’ta kumar oynadık. Apostolidis bana para almak için bir arkadaşının evine gitmeyi teklif etti. Yolda ıssız bir yerde bana cinsel istismarda bulundu. Ben de yerden bir taş alarak kafasına vurdum, bayıldığını zannettim. Şahsa ait arabayla olay yerinden ayrıldım. Uçakla Türkiye’ye Adana’ya giriş yaptım, bir arkadaşımda kaldım. Oradan Yalova Çınarcık ilçesindeki bir arkadaşımın yanına gittim. Şahsın öldüğünü ablamdan öğrendim. Olayı öğrenir öğrenmez karakola gelerek teslim oldum" demişti. Geceyi Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Erdinç Ş. bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Yalova adliyesine getirildi.
Burada hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklandı. Zanlının Türkiye’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından KKTC polisine teslim edileceği öğrenildi.
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