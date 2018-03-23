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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Ruhsatsız silahla valilik binasına girmek istedi - ÇORUM

Ruhsatsız silahla valilik binasına girmek istedi - ÇORUM

- Çorum Valiliği ek binasından görüntü - Şahsın ekip otosuna bindirilmesi - Yakalanan silahın görüntüsüÇORUM (AA) - Çorum 'da valilik ek binasına silahla girmeye çalışan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Çorum Valiliği ek binasına gelen Fazıl Ç. (36), giriş kapısındaki x - ray cihazını fark edince geri dönmek istedi.Polisin hareketlerinden şüphelendiği Fazıl Ç'nin üzerinde yapılan aramada, seri numarası silinmiş tabanca bulundu.Polise Tapu Müdürlüğüne gitmek için binaya geldiğini söyleyen zanlı gözaltına alındı.

Akalan 

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