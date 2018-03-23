Ruhsatsız silahla valilik binasına girmek istedi - ÇORUM
- Çorum Valiliği ek binasından görüntü - Şahsın ekip otosuna bindirilmesi - Yakalanan silahın görüntüsüÇORUM (AA) - Çorum 'da valilik ek binasına silahla girmeye çalışan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Çorum Valiliği ek binasına gelen Fazıl Ç. (36), giriş kapısındaki x - ray cihazını fark edince geri dönmek istedi.Polisin hareketlerinden şüphelendiği Fazıl Ç'nin üzerinde yapılan aramada, seri numarası silinmiş tabanca bulundu.Polise Tapu Müdürlüğüne gitmek için binaya geldiğini söyleyen zanlı gözaltına alındı.