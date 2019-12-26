Ruhsatsız maden ocağındaki patlamada ölen madenciler defnedildi - ZONGULDAK
- Cenaze töreninden görüntüler - Cenaze namazlarının kılınması Zonguldak 'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamada ölen iki madencinin cenazeleri defnedildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri toprağa verildi. Madenciler Erdem ve Uğur Korkmaz'ın cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Çatalağzı beldesine getirildi. Burada madenciler için Kur'an - ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından helallik alındı.Daha sonra beldedeki Ulu Cami'ye götürülen madencilerin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde, madencilerin yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü. Törene, madencilerin yakınlarının yanı sıra Vali Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. - OlayKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, dün ruhsatsız işletilen maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.Ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlatılmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cesedine yaklaşık 1 saat, diğerininkine ise 3,5 saat sonra ulaşılmıştı. Zonguldak Valiliği, maden ocağının daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatıldığını bildirmişti.Kilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Ş.T, F.T. ve E.T. ile maden ocağının bulunduğu alanın yer sahibi İ.K'yi gözaltına almıştı.
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