Ruhsatsız iş yeri yıkıldı

-İş makinesinin çalışması

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- Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için var gücüyle çalışıyor. Belediye ekipleri, Akpınar Mahallesi’nde oto yıkama olarak faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerini yıktı. Planlı ve modern bir şehir inşâ etmek için büyük bir çaba harcayan Osmangazi Belediyesi, ilçenin çehresini bozan ve güvenlik açısından tehlike arz eden, kaçak yapılara yönelik yıkımlara devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Akpınar Mahallesi’nde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildikten sonra kanunî işlemleri tamamlanan oto yıkama dükkânı iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.





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