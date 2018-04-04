Ruhani: 'Suriye'nin birliğinin herkes tarafından tanınmasını istiyoruz' - ANKARA
Ruhani: "Suriye'nin birliğinin herkes tarafından tanınmasını istiyoruz" - ANKARA - "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" ortak basın toplantısından detaylar - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Suriye'nin birliğinin herkes tarafından tanınmasını istiyoruz"