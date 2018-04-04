Ruhani: 'Suriye halkının barışa kavuşmak umudunun daha çok olduğunu görmekten memnunum' - ANKARA
Ruhani: "Suriye halkının barışa kavuşmak umudunun daha çok olduğunu görmekten memnunum" - ANKARA - Ortak basın toplantısından detaylar - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)