Ruhani ile Abe bir araya geldi - NEW YORK

- Ruhani ile Abe'nin bir araya gelmesi ve tokalaşması - Ruhani ile Abe'nin görüşmesiİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, New York 'ta bir araya geldi.İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York 'ta bulunan Ruhani ile Şinzo, iş birliğinin artırılması ve bölgedeki gerginliğin düşürülmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.Ruhani, görüşmede nükleer anlaşmanın korunması ve uygulanması için ortaya koyduğu çabadan dolayı Japonya'ya teşekkür ederek, Abe'nin Tahran ziyaretinde anlaşma sağlanan konuların hızla uygulanmasını istedi.
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