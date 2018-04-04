Ruhani: '(ABD) Para almak istedikleri ülkelerden öngördükleri parayı alıp Suriye'de kalacaklar' - ANKARA
Ruhani: "(ABD) Para almak istedikleri ülkelerden öngördükleri parayı alıp Suriye'de kalacaklar" - ANKARA - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. (4)