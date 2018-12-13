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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ruh sağlığı danışanlarından müthiş konser

Ruh sağlığı danışanlarından müthiş konser

KONSER GÖRÜNTÜLERİ

Rehabilitasyon Hastane 

-DETAYLAR

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Toplum ve Ruh Sağlığı merkezinde rehabilitasyon gören danışanlardan oluşan koro seslendirdiği türkülerle adeta büyüledi. Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Halk Eğitim Müdürlüğü ve Turgutlu Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından hayata geçirilen projede danışanlar sahne aldı. Turgutlu Devlet Hastanesi Konferans salonundan düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri’nde bir konuşma yapan, Turgutlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM) sorumlusu Dr. Sibel Kılınç, merkezde tedavi gören danışanlarla yeteneklerine uygun alanlarda etkinlikler düzenlendiklerini söyledi.

Konserde merkez danışanlar sevilen türküleri seslendirirken danışanlara konserde Turgutlu Belediyesi Halk Müziği korosu da eşlik etti. Etkinliğe, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Ümit Aksoy, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Güven Tahtacı, Turgutlu Toplum ve Ruh Sağlığı İlçe Müdürü Gülten Samtaş, İdari ve Mali İşler Müdürü Mustafa Ergun, hastane personelleri ve danışan yakınları katıldı.

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