Rueff tekniği ile 'kazasız' kurban kesimi - SAKARYA Haberi
Rueff tekniği ile "kazasız" kurban kesimi - SAKARYA - Rueff tekniğiyle kurban yatırma detayı - Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım Çakmak'ın açıklamalarıRueff tekniği ile "kazasız" kurban kesimi - Kurbanlıkların yatırılması amacıyla kullanılan "rueff" tekniği, eziyetsiz kesim ve Kurban Bayramı'nda nahoş görüntülerin önlenmesini sağlıyorSAKARYA (AA) - Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesiminin tekniğine uygun şekilde yapılması durumunda üzücü kazaların yaşanmayacağını söyledi.
Kurban kesimi öncesinde hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Çakmak, "Birkaç kişinin desteğiyle yapılabilecek 'rueff tekniği'nde hayvan nasıl yatırılır bunu göstermeye çalışıyoruz. En azından bu sayede hayvanları çok rahatsız etmeden, kendimizin de çok yaralanmasına fırsat vermeden gösterilecek basit bir teknikle hayvanı kurban alanına, kurban kuyusuna yakın bir yere yatırmayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
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