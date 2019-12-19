Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
RTÜK’te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret etti - ANKARA

RTÜK’te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret etti - ANKARA

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) iş birliği içinde olduğu kurumları tanımaya yönelik program çerçevesinde kurumda yeni göreve başlayan memur ve çalışanlar Anadolu Ajansını ziyareti - AA Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın bilgilendirme yapmasıRTÜK’te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret ettiANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) iş birliği içinde olduğu kurumları tanımaya yönelik program çerçevesinde kurumda yeni göreve başlayan memur ve çalışanlar Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.Ajansın Genel Müdürlük binasında AA Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Cüneyt Can tarafından ağırlanan RTÜK çalışanlarına AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra uluslararası yapılanması, işleyişi hakkında bilgi verildi.
Can, AA'nın Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için 1920'de kurulduğunu, şu an Türkçe dahil 13 dilde hizmet vererek dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını anlattı.Ajansın yurt dışında 35 ülke ve 41 merkezde ofisi, 100 ülkede temsilcisi bulunduğunu ve 76 ülkeden abonelere hizmet ettiğini aktaran Can, soruları da yanıtladı.Ziyaretçilere, AA'nın hazırladığı "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" kitabı ile yıllık hediye edildi.

İletişim Yurt Dışı Uluslararası Memur 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı