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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
RTÜK’de Serebral Palsi etkinliği düzenlendi

RTÜK’de Serebral Palsi etkinliği düzenlendi

genel ve detay

İsaf 

-başkanın konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın işbirliğinde yürüme etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Milletvekilleri, STK temsilcileri, Serebral Palsi’li çocuklar ve aileleri katıldı.
Farkındalık amacıyla birlikte RTÜK önünden başlayıp 1.5 kilometre birlikte yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.
RTÜK Başkanı Şahin, bizleri bu yürüyüşün asıl sebebi olan siz değerli misafirlerimizdir. RTÜK kuruluşunun 25’inci yılını kutlarken toplumumuzun içerisinde var olan gerçekten de değerli bulduğumuz bir sorunların taşınması ve bunların daha geniş kitlere ulaştırılması için çalışmalarına hızlı ve etkin bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.

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