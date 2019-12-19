RTÜK Başkanı Şahin: 'Öğrencilerin günlük internet kullanım süresinin 2 saat 13 dakika' - ANKARA
RTÜK Başkanı Şahin: "Öğrencilerin günlük internet kullanım süresinin 2 saat 13 dakika" - ANKARA - Toplantı salonu ve katılımcılar - Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması konulu toplantı - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşması (1) Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: - "Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin günlük ortalama cep telefonu kullanım süresi 1 saat 26 dakika, televizyon izleme süresi 1 saat 29 dakika, internet kullanım süresi 2 saat 13 dakika, ders çalışma süresi ise 1 saat 30 dakika olarak belirlenmiştir" - "Araştırmamıza katılan öğrencilerin 'İnternetin sizin için önem derecesini belirtiniz' sorusuna verdiği cevaplar incelendiğinde, yüzde 84'lük çoğunluğunun 'internetin kendileri için çok önemli olduğunu' belirtmesi, üzerinde durulması gereken bir konudur"ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, çocukların medya kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırmanın, öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süresinin 2 saat 13 dakika, ders çalışma süresinin ise 1 saat 30 dakika olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.Şahin, 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen "Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması"nın sonuçlarını, RTÜK'te düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.Araştırmanın bulgularının, sektörün yeni yol haritasının belirlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Şahin, Üst Kurulun, sadece görsel - işitsel medya alanını düzenlemek ve denetlemekle kalmayıp, yayınların vatandaşlarca ne şekilde izlendiğini ve kamuoyundaki etkilerini de araştırdığını vurguladı.Şahin, "Teknolojinin gelişmesiyle internetin ve yeni medya araçlarının vazgeçilmezlerimiz arasına dahil olması, bizleri bu alanda yeni bir fotoğraf çekmeye zorladı. Üst Kurulumuz görevini yerine getirirken aileye ve çocuğun korunmasına özel önem veriyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı tedbirlerimizi kararlılıkla alıyoruz." diye konuştu. "Yeni medya araçları" olarak adlandırılan akıllı cihazların, yayınların takip edilme şekillerini de farklılaştırdığına işaret eden Şahin, Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması'nın bu nedenle çok önemli olduğunu vurguladı.Araştırmanın, çocukların interneti ne sıklıkta kullandığı, yayınları bu araçlardan nasıl takip ettiği, internet kullanırken hangi tehditlerle karşılaştığı gibi sorulara cevap aradığını dile getiren Şahin, sonuçların medya okuryazarlığının önemini ortaya koyduğunu söyledi.
Araştırmanın sonuçlarını kitaplaştırdıklarını bildiren Şahin, gerek aileler gerek bu konuda araştırma yapan akademisyenler gerekse medya profesyonelleri için değerli bilgiler taşıyan kitabı çok önemsediğini vurguladı.Ortaokul öğrencilerini kapsayan araştırmada yeni medya kullanım alışkanlıkları, ders çalışma süreleri ve dijital cihazların derslerde kullanımı ile siber zorbalığa maruz kalma durumlarına ilişkin çarpıcı neticelere ulaştıklarını dile getiren Şahin, şu verileri paylaştı:"2015'te ortaokul öğrencileri arasında televizyon izleyenlerin oranı yüzde 98,3 iken, 2018'de bunun yüzde 95,2'ye düştüğünü gördük. Aynı çerçevede, düzenli olarak en fazla izlenen program türünün yüzde 51,5 ile dizi filmler, yüzde 41 ile filmler ve yüzde 28 ile canlı spor müsabakaları/spor programları olduğunu tespit ettik.Araştırmaya katılan öğrencilerimizin neredeyse yarısı interneti her gün kullanmaktadır. 2015'te internet kullananların oranı yüzde 90,4 iken, 2018'de bunun yüzde 97'ye çıktığını gördük. Araştırma kapsamında 'İnternetin sizin için önem derecesini belirtiniz.' sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 84'lük çoğunluğunun 'internetin kendileri için çok önemli olduğunu' belirtmesi, üzerinde durulması gereken bir konudur."Şahin, araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin medya araçları kullanım ve ders çalışma sürelerini de şu şekilde açıkladı:"Öğrencilerin günlük ortalama cep telefonu kullanım süresi 1 saat 26 dakika, televizyon izleme süresi 1 saat 29 dakika, internet kullanım süresi 2 saat 13 dakika, dijital ortamda günlük oyun oynama süresi 1 saat 16 dakikadır. Öğrencilerimizin günlük ortalama ders çalışma süresi ise 1 saat 30 dakika olarak belirlenmiştir."
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