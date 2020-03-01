Röportaj verdikten sonra fenalaştı... Yüzerek karaya çıktıktan sonra hipotermi geçiren mülteciye ilk müdahaleyi İHA muhabirleri yaptı

-kıyıya çıkar çıkmaz gazetecilerin sorularını yanıtlaması

-İHA aracında yatan göçmene müdahale eden muhabirler

-sağlık ekiplerinin gelmesi

-göçmen gencin ambulansa alınışı



( ÇANAKKALE )- Yüzerek kıyıya çıkan göçmen hipotermi geçirdi- Eksi 5 derece sıcaklıkta yüzerek karaya çıkan göçmen hipotermi geçirdi ÇANAKKALE



- Midilli Adasına geçmek için Ayvacık'dan şişme botla açılan göçmenlerin botu su almaya başlayınca bir göçmen eksi 5 derece sıcaklıkta karaya çıkmak için suya atladı. Karaya çıktıktan sonra battaniyeye sarılan genç hipotermi geçirince İHA muhabirleri aracına alarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler sınır kapılarına ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelerek kaçak yollardan kaçmaya çalışıyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı. Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen su alıp batmaya başladı.

Bu esnada batan botta bulunan bir mülteci eksi 5 derece sıcaklıktaki suya atlayarak, karaya yüzerek çıktı. Yüzerek karaya çıkan göçmen, karaya ilk adımını atar atmaz yaşadıklarını anlattı. Kaçakçıların kendilerini kandırdığını söyleyen göçmen, " Bota birini koydular, botu kullanmayı biliyor dedi.

Botta çok fazla insan vardı. Bot su almaya başlayınca çocuklar çok korktu. Afganistan'dan geldik, bizde insanız. Savaştan kaçarak buraya geldik ekmek paramız yok. Daha önce Yunanistan'a gittiğimizde askerler bizi çok fazla dövdü. Bot batmaya başlayınca bende kıyıya yüzerek yardım istemek için geldim. Şu an botta 50'den fazla kişi var. Ben kendi canımı tehlikeye attım onlar için. Bot çok fazla su aldı. Botu kullanmayı bilen kimse yok. Bizi bota bırakıp kaçıp gittiler." diye konuştu.

İHA'nın muhabirleri donmak üzere olan genci aracına aldı Bottan yüzerek kıyıya çıkan ve donmak üzere hipotermi geçiren göçmeni, İHA muhabirleri aracına alarak ısınmasını sağladı. Hipotermi geçiren gence yardım eden İHA muhabirleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hipotermi geçiren genci ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına aldı. (FÇ



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