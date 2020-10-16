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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türk bayrağı önünden geçişinden detay

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik 

-boğazı geçişinden detay
-dur yolcu önünden geçerken detay
-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay
-sahil güvenlik refakatinden detay
-genel ve detay görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı 'Balescu' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Marmara Denizi’nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı 'Balescu' adlı savaş gemisi, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Savaş gemisine Çanakkale Boğazı’nı geçişi esnasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. (UYC
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