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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Romanya Polisi, Bagajını Uçak Koridoruna Koyan Mısırlı Yolcuyu Dövdü

- Romanya Polisi, Bagajını Uçak Koridoruna Koyan Mısırlı Yolcuyu Dövdü

-Romanya polisi, bagajını uçak koridoruna koyan Mısırlı yolcuyu dövdü

( BÜKREŞ ) - Romanya polisi, bagajını uçak koridoruna koyan Mısırlı yolcuyu dövdü BÜKREŞ

Yolcu Uçağı Polis Başkent Memur Irak 


- Fransa’dan Romanya’nın başkenti Bükreş kentine eşi ile yolculuk eden ve bagajını uçak koridoruna bırakan Mısırlı bir yolcu, Romanya polisinden dayak yedi. Fransa’dan Romanya’nın başkenti Bükreş’e seyahat eden yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Ülkesi Mısır’a gitmek üzere Fransa-Romanya uçuşunu gerçekleştiren Mısırlı bir yolcu bagajını uçak koridorunda bıraktı. Kabin memurlarının uyarılarını ciddiye almayan yolcu bagaj yerini değiştirmeyince olaya Romanya polisi dahil oldu. Ancak Romanya polisini de dinlemeyen Mısırlı adam, bu kez eşi ve çocuğunun gözleri önünde polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Polis tarafından dakikalarca dövülen ve elleri ile bacaklarından tutularak etkisiz hale getirilmeye çalışılan Mısırlı yolcuya kelepçe takıldı. Yolcuların panik ve korku yaşadığı anlar yolculardan biri tarafından anbean kaydedilirken, diğer yolcular olaya müdahale etmek istedi. Görüntülerde, bir yolcunun “Çocuğu var” diyerek polisleri uyarmaya çalıştığı anlaşılıyor.
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