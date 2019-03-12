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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Romanya mayın arama gemisi Çanakkale Boğaz’ından geçti

Romanya mayın arama gemisi Çanakkale Boğaz’ından geçti

GEMİNİN BOĞAZDAN GEÇİŞİ

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale 


- Romanya donanmasına ait mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Romanya donanmasına ait Cpt. Cdor Alexandru Ctuneanu isimli mayın arama gemisi saat 11.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Mayın arama gemisi Marmara Denizi’nden Ege Deniz’ine boğaz geçişini yaklaşık 3 saatte tamamladı.
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