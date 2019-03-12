Romanya mayın arama gemisi Çanakkale Boğaz’ından geçti

- Romanya donanmasına ait mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Romanya donanmasına ait Cpt. Cdor Alexandru Ctuneanu isimli mayın arama gemisi saat 11.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Mayın arama gemisi Marmara Denizi’nden Ege Deniz’ine boğaz geçişini yaklaşık 3 saatte tamamladı.
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