- Romanya’da Trafik Kazası: 10 Ölü, 7 Yaralı



- Romanya’nın güney kesimindeki Ialomia ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Romanya’nın güney kesimindeki Ialomia ilinde sabaha karşı minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişiden 4’ünün durumunun ciddi olduğu, hastaneye sevk edilen yaralıların tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Kazanın meydana geldiği yolun kapatıldığı ve olay yerine 40 itfaiyecinin sevk edildiği belirtildi.

