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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Romanların neşesi seçime de yansıdı - KIRKLARELİ

Romanların neşesi seçime de yansıdı - KIRKLARELİ

- Roman vatandaşları oy kullanması detaylar Romanların neşesi seçime de yansıdı - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında oy kullanan Kırklareli li Roman vatandaşlar konuşmaları ile dikkati çektiKIRKLARELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında seçimde oy kullanan Kırklareli li Roman vatandaşlar konuşmaları ile dikkati çekti.Roman vatandaşlar yoğun olarak yaşadıkları Yayla, Kocahıdır ve Doğu Mahallesi'ndeki okullara giderek oylarını kullandı.Renkli giyimleri ve konuşmaları ile dikkati çeken Roman vatandaşların, "Aydi canlarım benim", "ızlı ızlı", "Nasıl basacağız be", "Oj geldiniz", "Ayde ayde sandığa", ''Yolu açalım'', "Kızanım sen bilirsin işini" gibi konuşmaları zaman zaman vatandaşları gülümsetti.Roman vatandaşlardan Neriman Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roman vatandaşların konuşmaları ile herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

Romanların neşe dolu insanlar olduklarını dile getiren Canlı, romanlar olarak seçimlere yüksek katılım sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Muhabir Kullar 

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