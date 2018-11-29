Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Romanlar, 'Çingene Kızı' çalıştayı istiyor - ANKARA İzle

Romanlar, 'Çingene Kızı' çalıştayı istiyor - ANKARA İzle

Romanlar, "Çingene Kızı" çalıştayı istiyor - ANKARA - Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar'ın makamından detay görüntüler - Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ile röportajRomanlar, "Çingene Kızı" çalıştayı istiyor - Romanlar Konfederasyonu, ABD'nin Ohio eyaletinden Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin roman kültürü ve tarihi ile olan ilişkisinin araştırılması için çalıştay düzenlenmesini talep ediyor - Konfederasyon Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar: - "Kimileri mozaiğin Büyük İskender'e kimileri ise bir tanrıçaya ait olduğunu söylüyor. Biz de Romanlar olarak bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bakanlığımızla birlikte bir çalıştay yapılmasını ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arzu ediyoruz"ANKARA (AA) - SÜLEYMAN TUNÇ - Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, ABD'nin Ohio eyaletindeki "Çingene Kızı" mozaiğinin parçalarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Kimileri mozaiğin Büyük İskender'e kimileri ise bir tanrıçaya ait olduğunu söylüyor. Biz de Romanlar olarak bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bakanlığımızla birlikte bir çalıştay yapılmasını ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arzu ediyoruz." dedi.
Çokyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucunda Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin Roman kültür ve tarihiyle ilişkisinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Konunun gündeme gelmesinden bu yana Roman vatandaşlardan bir çok talep aldıklarını belirten Çokyaşar, "2015 yılında yaptığımız ve sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı 'Büyük Roman Buluşması'nda konuşmaların yapıldığı platformda, bu mozaiğin fotoğrafını kullanmıştık. Bu sebeple Roman vatandaşlarımız mozaiğin roman kültürüyle ilişkili olup olmadığını haklı olarak merak ediyor." diye konuştu.
Çokyaşar, Romanlar arasında tartışılmaya başlanan bu konunun çözüme kavuşmasını beklediklerini söyleyerek, "Kimileri mozaiğin Büyük İskender'e kimileri ise bir tanrıçaya ait olduğunu söylüyor. Biz de Romanlar olarak bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bakanlığımızla birlikte bir çalıştay yapılmasını ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili olarak araştırmalar yaptıklarını ancak söz konusu figürü Romanlarla ilişkilendirecek bir bulguya rastlamadıklarını dile getiren Çokyaşar, tarih, sanat tarihi ve arkeoloji dalında uzman kişilerin kendilerine destek vermesini beklediklerini belirtti.
Çokyaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde yapılacak bir sempozyuma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verebileceğini ifade ederek, "Çingene Kızı" olarak adlandırılan eserin Türkiye'nin tarihi zenginliğine değer kattığını ve Türkiye'ye getirilmesiyle Roman vatandaşların büyük sevinç yaşadığını ifade etti.
Romanların Türkiye dışında birçok ülkede yaşayan bir topluluk olduğuna dikkati çeken Çokyaşar, "Mozaikteki kız çingene olsa da olmasa da bunu biz memleketimizin bir kazancı olarak sahipleniyoruz. Ama eğer romanlarla bir ilgisi varsa biraz daha bu konunun içinde olmak istiyoruz." dedi.

Kazancı Çingene Muhabir Arkeoloji Sanat Tarihi 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı