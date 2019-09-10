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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Romanlar çaldı, Örümcek Adam oynadı

Romanlar çaldı, Örümcek Adam oynadı

Örümcek adamın roman havası oynamasından görüntüler

( BALIKESİR )- Örümcek Adam'ın Roman havası oynadığı görüntüler sosyal medyayı salladı BALIKESİR

Sosyal Medya Roman Havası Sünnet Töreni 


- Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Örümcek Adam kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.Edremit Belediyesi, resmi Twitter hesabından görüntüleri "#SaveSpiderMan" etiketi ile paylaştı. Görüntülerde çocukları eğlendirmek için Örümcek Adam kostümü giyen animatörün kendisini müziğe kaptırıp Roman havası oynadığı görülüyor. Belediyenin esprili bir dille "Son dakika Spider-Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği'nde görüntülendi" yazarak çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler on binlerce beğeni aldı.
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