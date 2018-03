Roman vatandaşlardan Mehmetçiğe destek

-Uğur Akyol'un açıklamaları

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Roman vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü operasyonun arkasında olduklarını belirterek, başlattıkları kampanya ile topladıkları nakdi desteği Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulundular. Uğur Akyol öncülüğünde toplanan nakdi yardım, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın hesabına yatırıldı. Kütahya'nın Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinden ve Afyonkarahisar ile Sandıklı ilçesinden Roman vatandaşların kampanyaya destek olduğunu belirten Akyol; “İlçemiz Çay ve Fatih mahallesinde bulunan Roman akrabalarımız ile elimizden geldiği ölçüde biz de yardımda bulunmak istedik. Komşularımızdan topladığımız parayı Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırdık. Ayrıca benim oğlum Türk Silahlı Kuvvetlerinde şuan görevde subay, amcamın oğlu astsubay olarak Hava Kuvvetlerinde görev yapıyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Birçok akrabamız da Türk Silahlı Kuvvetlerine katılımlarda bulundu ve vazife başındalar. Allah hepsini korusun onların hepsi bizim çocuğumuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükumetimizin, ordumuzun devamlı yanında, arkasında gerekirse önündeyiz” dedi.

Akyol konuşmasının devamında, "Canımız feda olsun memlekete, biz bu memlekette her zaman varız. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman memleketimizde sıkıntılar olduğunda, konuşmalarında bizi ayırmadığı için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Biz de bu memleketin birer ferdiyiz. Hiç ayrımız gayrımız yok. Sandıklı’da komşularımızda, mahalle ve köylerimizde acılarımız da bir, sevinçlerimiz de bir. Hiç ayrılık falan yapmıyoruz. Kız alıp kız veriyoruz. Biz bu memleketin insanıyız” dedi.