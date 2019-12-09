Roman vatandaşlardan karton toplama tepkisi

--Raman Sevda Sesver ve Ömer isimli adamın açıklaması

--Olay yerinde detay



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta Romanlar, belediye binasının yakınında karton toplanmasının yasaklamasını belediye önünde protesto etti. Bir vatandaş, eline aldığı çakıyla kendine zarar vererek karara tepki gösterdi.Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, geçtiğimiz günlerde belediye binasının yakınında karton toplanmasını yasaklamıştı. Bugün belediye binasının yanında bulunan parkta toplanarak karara tepki gösteren Romanlar, Belediye Başkanı Alan ile görüşmek istedi. Ömer K. ise eline aldığı çakıyla karara tepki göstererek kendini yaraladı. Hollanda gezisinde olan Başkan Selim Alan, telefonla görüştüğü gruptan Sevda Sesver'e, "Perşembe günü Zonguldak'a geleceğim. O zamana kadar karton toplayabilirsiniz. Geldiğimde sizle görüşeceğim. Ben sizlerin üzülmesini istemem'' dedi.

Romanlar Başkan Alan'a teşekkür ederek, Perşembe günü belediyeye tekrar geleceklerini söylediler.Zonguldak Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kahveci ise, "Konu ile ilgili Belediye Başkanımız Selim Alan ile birlikte arkadaşlar görüştü. Perşembe günü Başkan Selim Alan ile yüz yüze görüşecekler” dedi.





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