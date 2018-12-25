Roman vatandaşlar seçim öncesi adaylarını AK Parti'ye müzik eşliğinde götürdü

-Metin Çakır ile röp

-Parti binasında karşılama

-ilçe binasında Çakır'ın kısa konuşması



( AYDIN )- İlçede roman belediye meclis üyesi isteyen vatandaşlar, adaylarını AK Parti'ye müzik eşliğinde götürdü AYDIN



- Aydın'ın Didim ilçesinde bir grup roman Belediye Meclisinde temsil edilmek istediklerini belirterek, kendilerini temsil edecek olan Roman adaylarını müzik eşliğinde AK Parti ilçe binasına götürdü. Romanlar 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde Didim Ak Parti’den belediye meclis üyesi aday adayı olan Metin Çakır, adaylığını açıklamak için ilçe teşkilatına roman şarkılarıyla yürüdü. AK Partiden Didim Belediye Meclis üyesi adayı olmak için Roman Vatandaşlarıyla birlikte yürüyen Metin Çakır, romanları başvurusu böyle olur dedirtti. Mübadele göçmeni olan ve Didim belediyesinde çalışan Roman asıllı Metin Çakır, Yenimahalle'deki Roman vatandaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde Ak Parti Didim ilçe teşkilatına yürüdü. Yürüyüşte Romanlar Çakır’a müzikle destek oldu. Metin Çakır’ı AK Parti İlçe binasında İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, AK Parti Belediye Başkan aday adayları ve partililer karşıladı. Çakır yürüyüşte yaptığı açıklamada “ AK Parti ilçe binasına gidiyoruz. İlçemiz ve ülkemiz için hayırlı olacak" dedi.

Parti binasında da konuşan Çakır “Bugün olmamızın sebebi 31 Marttaki yerel seçimler için aday adayı olduk. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de temsiliyette yoktur. Hep ayrıştırıldık, ötekileştirildi. Yok sayıldık ama artık 2010’da Büyük roman buluşmasında Cumhurbaşkanımız bizleri topladı; bizlere şunu dedi; artık Romanlar heryerde olacak dedi.

Türkiye’de 10 milyona yakın roman yaşıyor; İki vekil yetersiz, sorunlarımız çok. Romanlara yapılacak çok iş var; Didim’de de artık bizler yanı belediyede bir roman meclis üyesi olması gerekir.”dedi.

(HÇ-İK)

