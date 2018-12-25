Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Roman vatandaşlar seçim öncesi adaylarını AK Parti'ye müzik eşliğinde götürdü

Roman vatandaşlar seçim öncesi adaylarını AK Parti'ye müzik eşliğinde götürdü

Müzik eşliğinde yürüyüş

Belediye Meclis Üyesi Meclis Üyesi Yerel Seçimler Allah Yerel Seçim 

-Metin Çakır ile röp
-Parti binasında karşılama
-ilçe binasında Çakır'ın kısa konuşması

( AYDIN )- İlçede roman belediye meclis üyesi isteyen vatandaşlar, adaylarını AK Parti'ye müzik eşliğinde götürdü AYDIN

- Aydın'ın Didim ilçesinde bir grup roman Belediye Meclisinde temsil edilmek istediklerini belirterek, kendilerini temsil edecek olan Roman adaylarını müzik eşliğinde AK Parti ilçe binasına götürdü. Romanlar 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde Didim Ak Parti’den belediye meclis üyesi aday adayı olan Metin Çakır, adaylığını açıklamak için ilçe teşkilatına roman şarkılarıyla yürüdü. AK Partiden Didim Belediye Meclis üyesi adayı olmak için Roman Vatandaşlarıyla birlikte yürüyen Metin Çakır, romanları başvurusu böyle olur dedirtti. Mübadele göçmeni olan ve Didim belediyesinde çalışan Roman asıllı Metin Çakır, Yenimahalle'deki Roman vatandaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde Ak Parti Didim ilçe teşkilatına yürüdü. Yürüyüşte Romanlar Çakır’a müzikle destek oldu. Metin Çakır’ı AK Parti İlçe binasında İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, AK Parti Belediye Başkan aday adayları ve partililer karşıladı. Çakır yürüyüşte yaptığı açıklamada “ AK Parti ilçe binasına gidiyoruz. İlçemiz ve ülkemiz için hayırlı olacak" dedi.
Parti binasında da konuşan Çakır “Bugün olmamızın sebebi 31 Marttaki yerel seçimler için aday adayı olduk. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de temsiliyette yoktur. Hep ayrıştırıldık, ötekileştirildi. Yok sayıldık ama artık 2010’da Büyük roman buluşmasında Cumhurbaşkanımız bizleri topladı; bizlere şunu dedi; artık Romanlar heryerde olacak dedi.
Türkiye’de 10 milyona yakın roman yaşıyor; İki vekil yetersiz, sorunlarımız çok. Romanlara yapılacak çok iş var; Didim’de de artık bizler yanı belediyede bir roman meclis üyesi olması gerekir.”dedi.
(HÇ-İK)
İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı