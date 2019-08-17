Roman çocuklar Venezuelalı sanatçı ile 'duvarları konuşturacak' İzle

-Çocukların sanatçıya yönelik tezahüratı ve dans etmeleri

-Sanatçı, okul müdür yardımcısı ve dernek başkanı ile röportaj



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de Roman çocukların okula karşı aidiyet hissetmesi ve yeteneklerini ortaya çıkarması amacıyla başlatılan Konuşan Duvarlar projesi kapsamında Venezuela’dan gönüllü olarak gelen duvar boyama sanatçısı Wolfgang Salazar, öğrencilerle birlikte okulun duvarlarında sanat yaptı. Roman çocuklar bir yandan dans etti, bir yandan ellerinde fırçalarla duvar boyadı. Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nazlı Aypak, roman mahallerinin bulunduğu Tepecik bölgesinde yaşayan öğrencileri okula çekmek amacıyla Konuşan Duvarlar projesini başlattı. Bunun için İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Abdullah Cıstır ile iletişime geçen Aypak, Roman öğrencilerle birlikte okulun duvarlarına resim çizmesi için duvar boyama sanatçısı arayışına girdi. Bu sırada, Venezuelalı sanatçı Wolfgang Salazar, çeşitli iletişim organlarında İzmir’in sokaklarındaki mural sanatını (duvar boyama) görerek İzmir Büyükşehir Belediyesine destek maili yolladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Badsura takma ismini kullanan sanatçı ile okul ve dernek yöneticilerini bir araya getirdi. Venezuela’dan İzmir’e gelen duvar boyama sanatçısı, Roman öğrencilerle birlikte okulun duvarlarını boyamaya başladı.

Roman çocuklarla sanatçı arasındaki diyaloglar ortaya renkli görüntüler çıkardı. "Duvarlarda küfürlü sözler yazıyordu" Proje başlamadan önce okulun duvarlarında küfürlü sözler yazdığını belirten Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nazlı Aypak, “Konuşan Duvarlar projesi Roman mahallelerinin bulunduğu Tepecik bölgesinde gerçekleştiriliyor. Amacımız, Roman bölgesindeki çocukların yeteneğini ortaya çıkarmak. Bu kapsamda Badsura, İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gönüllü olarak Türkiye’ye geldi. Öğrencilerimiz de onunla birlikte duvarları boyuyor. Umarız bu proje bütün mahallelere, İzmir’e, Türkiye’ye yayılır. Bizim bölgede okul devamsızlığı çok oluyor. Bu proje ile birlikte çocukların kendi emekleriyle okula katkıları artmış olacak, okulu benimseyecekler. Artık çocuklar kendi boyadıkları duvarlarda çiçek açtıracak” dedi.

Bölgeye özgü resim çiziyor Badsura takma isimli Wolfgang Salazar, hangi bölgede sanat icra ediyorsa o bölgeye özgü resimler çizdiğini belirterek, “Okula çizeceği resimde bir kız çocuğu ve bir balon olacak. Romanlar, müzik yeteneği olan kişiler. Balonun içerisinde de melodiler ve müzik enstürmanları olacak” derken, İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Abdullah Cıstır da, “Burada konu sadece duvar boyamak değil, çocukların kendilerini okula ait hissetmesi. Amacımız sosyal farkındalık ve eğitime farkındalık oluşturmak. Eğitimin altının doldurulması konusunun altını çizmek istiyoruz” diye konuştu.



