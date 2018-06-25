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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Rohingyalı Müslümanlar sel ile mücadele ediyor

- Rohingyalı Müslümanlar sel ile mücadele ediyor

selin vurduğu bölgelerden görüntüler

( DAKKA ) DAKKA

Hastalık Yaşam Mücadelesi Sel Felaketi Şiddetli Yağış Yüz Yüze 


- Bangladeş’de meydana gelen sel felaketinde 250 ev sular altında kaldı. Binden fazla Rohingyalı Müslüman zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bangladeş’te yaklaşık 2 hafta önce başlayan yağmur mevsimi sebebi ile etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi. Meydana gelen felakette 250 ev sular altında kalırken, bölgedeki kamplarda yaşayan binlerce Rohingyalı Müslüman mültecinin çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Çok sayıda Rohingyalı mültecinin yaşadığı bölgede çeşitli hastalıkların görülmeye başladığı ve yağışların devam etmesi halinde mültecilerin ölümle yüz yüze gelebileceği ifade edildi. Başka bir yere gidebilecek ve çalışacak durumda olmayan Rohingyalı Müslümanların yardım kuruluşlarından aldıkları yardımlar ile hayatta kalmaya çalıştığı belirtildi. Myanmar ordusundan kaçarak bölgeye gelen Rohingyalı mültecilerin ellerindeki yardımların bitmek üzere olduğu, yeni yardımın gelmemesi halinde ölümü beklemekten başka çarelerinin kalmadığı aktarıldı. (EH-YŞ-CC-Y)
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