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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Rögara sıkışan köpeği mağaracı kurtardı

Rögara sıkışan köpeği mağaracı kurtardı

Necdet Kutoğlu'nun rögara girmesi

Gard Yavru Köpek Köpek Bild Rögar Kapağı 

-Rögarda köpeği kurtarmaya çalışması
-Köpeğin kurtarılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta rögara sıkışan yavru köpek 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından kurtarılamayınca yoldan geçen mağaracının sayesinde kurtarıldı. Yayla Mahallesi, Liman Caddesi üzerinde rögardan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu Zonguldak Belediyesine ait köpek yakalama timine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin saatlerce uğraşmasına rağmen yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarılamadı. Sıkıştığı yerde yavru köpeği besleyen esnaf ve ekiplerin tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Ümitlerin tükendiği sırada olay yerinden geçen mağaracı Necdet Kutoğlu, rögar kapağından içeri girerek yavru köpeği kurtarmaya çalıştı. İlk denemesinde başarısız olan Kutoğlu, ikinci denemesinde ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle yarım saatlik çalışmanın ardından yavru köpeği bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. Rögarda sıkıştığı yerden kurtarılan yavru köpek çıkar çıkmaz annesinin yanına koştu. O anda kıyafetleriyle kurtarmak için rögara giren Necdet Kutoğlu ise vatandaşlardan büyük alkış aldı.
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