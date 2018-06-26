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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Rögara düşen köpek kurtarıldı - IĞDIR

Rögara düşen köpek kurtarıldı - IĞDIR

- Köpeğin kurtarılması - Şahin İz'in açıklaması - Rögara düşen köpek bir vatandaşın yardım çağrısı üzerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da rögara düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Iğdır - Nahçıvan karayolu üzerinde bulunan rögara bir köpeğin düştüğünü gören Şahin İz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, uzun zamandır çukurda bulunduğu tahmin edilen köpeği ip bağlayarak bulunduğu yerden çıkarttı.Kurtarma çalışmasını izleyen Şahin İz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin kurtulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sabah işe giderken çukurda hayvanı gördüm, itfaiyeyi aradım, sağ olsunlar hayvanı yerinden çıkardılar. Dün de buradan geçerken gördüm, canlı olduğunu düşünmedim, bugün geçince yine gördüm, gözlerinin açık, yaşadığını öğrenince yardım istedim." dedi.

Köpek Muhabir Hayvan Yardım Çağrısı 

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