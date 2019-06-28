Rögara düşen ineği itfaiye kurtardı İzle

- Detaylar - EKiplerin ineği kurtarma çalışmasından detaylar - İneğin kurtarılması - İneğin çıkartıldığı çukurun üzerinin tahtalarla kapatılması - Detaylar - Bolu 'da kullanılmayan rögara düşen ineği bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardıBOLU (AA) - Bolu 'da kullanılmayan rögara düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Aşağısoku Mahallesi'nde bir tarlada rögarın içerisinde inek olduğunu görenler durumu belediyeye bildirdi.Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurdukları halat sistemi ve vatandaşların yardımı ile ineği düştüğü yerden çıkarttı.Kullanılmayan rögar ekiplerce kapatıldı.
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