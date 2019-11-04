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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İNEĞİN KEPÇE YARDIMI VE İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI İLE KONTROLLÜ KURTARILMASI

( AMASYA ) - AMASYA

Trol 


- Amasya’nın Merzifon ilçesinde açılan rögar çukuruna düşen ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olan Hasan Şahin’e ait inek, yeni yapılmakta olan üniversite inşaatındaki rögar kuyusuna düştü. İnek, itfaiye ve fen işleri ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu kepçe yardımıyla rampa yapılan kuyudan kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan inek, sahibi Hasan Şahin’e teslim edildi. (UY-SLH
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