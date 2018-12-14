Rögar kuyusuna düşen eşek operasyonla kurtarıldı

-Eşeğin kuyudan çıkarılması

-Eşekten detaylar



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da kapağı çalınan rögar kuyusuna düşen eşek itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay, Ulukavak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğüevler sokaklardaki boş arazide bulunan rögar kuyusuna eşek düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Eşeğin düştüğü kuyuda sıkıştığını gören ekipler, talihsiz hayvanın olay yerine Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen ekipler eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Her üç birimin yaptığı koordineli çalışma sonucu iş makinesi ile kuyunun ağzı genişletilerek eşek bulunduğu yerden kurtarıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı muayenede eşeğin ön ayaklarında yaralanmalar olduğu tespit edildi. Yaraları temizlenerek tedavisi yapılan eşek hayvan barınağına götürüldü.

