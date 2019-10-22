Rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında - TEKİRDAĞ
: - Rögar kapağının çalınmasına dair güvenlik kamerası görüntüleriTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin rögar kapaklarını çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.İlçe merkezinde belediyeye ait rögar kapaklarının çalınması üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çöp konteynerlerinden hurda, kağıt, metal ve plastik gibi atıkları toplayan kişinin rögar kapaklarını da sökerek aldığını tespit etti.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım