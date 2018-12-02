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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Rögar kapağı çalan hırsızlar yakalandı - MANİSA

Rögar kapağı çalan hırsızlar yakalandı - MANİSA

- Sağlık kontrolüne getirilen zanlıların görüntüleriRögar kapağı satmak isterken yakalandılarMANİSA (AA) - Manisa 'da, rögar kapaklarını hurdacıya satmak isteyen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Manisa 'da son günlerde bazı cadde ve sokaklardaki rögar kapakların çalınması üzerine olayları araştıran Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlediği kişileri takibe aldı.Ekipler, takip çalışması sonucu şüpheliler A.D. ve A.C'yi, Manisa Hurdacılar Sitesinde 106 rögar kapağını satmaya çalışırken yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Bu arada şüphelilerin satmak istedikleri kapakların sadece Manisa 'dan değil, bir kısmının Adana'dan çalıntı olduğu öğrenildi.

Akalan Rögar Kapağı Hırsız Trol 

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