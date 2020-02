- Robotik yarışmasında gururlandıran başarı

-DETAY



Dünyanın en büyük robotik yarışması"VEX Robotik Yarışması"nda en prestijli ödül olan "Excellance Award" ödülünü kazanan Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi Script Robotics Takımı, büyük bir gurur yaşadı. Vex Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazan takımın hedefi, Amerika'da Türkiye'yi temsil etmek. Dünya'nın en çok katılımcıya sahip yarışması Vex Robotics Competition turnuvasının Türkiye ayağı 8-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Robotik Eğitim ve Yarışma Vakfı tarafından düzenlenen ve 40'tan fazla ülkeden 18 bin takımın bin 350 oyunda yarıştığı, ortaokul ve lise seviyesindeki yarışmaya İstanbul'da 46 takım katıldı.

Her yıl bir mühendislik probleminin oyun formatında verildiğini yarışmanın bu yılki teması, bir alan içerisinde küpleri üst üste dizmek olarak belirlendi. Toplam 7 ödülün verildiği İstanbul VRC turnuvasına tasarladıkları robot ile 11 küpü üst üste dizmeyi başaran Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi Script Robotics Takımı, turnuvanın en prestijli ödülünü aldı. Turnuvanın ikinci gününde 12 küpü dizerek bir kule inşa eden takım ayrıca kendi rekorunu da kırdı. “Amerika’da Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz” Yarışma hakkında bilgi veren Script Robotik Takım Kaptanı 9 sınıf öğrencisi Semih Çevik, “Yarışmada her yıl bir tema yayınlanıyor. Bu temaya göre herkes bir robot tasarlıyor. Bu seneki temamızda belirli bir alan içerisinde küpleri üst üste dizmemiz istendi. En çok küpü üst üste dizen en yüksek puanı alıyor. Biz de yarışmanın ilk günü 11 küpü üst üste dizerek rekor kırdık. Yarışanın ikinci gününde ise 12 küple bir kule yaparak, kendi rekorumuzu kırdık. Ancak bu başarıyla yetinmiyoruz. Elde ettiğimiz dereceyle Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hakkı kazandık. Bir sonraki hedefimiz bu şampiyonada birinci olup, Amerika’da ülkemizi temsil etmek” dedi.

Robotu bir ayda tamamladılar Yarışmaya hazırlık sürecini anlatan Çevik, “Takımda her birimizin bir görevi var. İlk önce mühendislik tasarım sürecimiz oldu. Robotumuzu yapmadan önce bir planlama yaptık. Fizik kurallarını göz önüne alarak robotumuzun türüne karar verdik. Yaptığımız çizimlere göre yazılımı hazırladık. Proje ve tasarım noktasında bir aylık bir sürede hazırlığımızı tamamladık. Yarışmaya bir hafta kala pratik sürüşleri yaptık ve yazılım çalıştık” diye konuştu.

“Okulumuzda bir atölyemiz var” Başarılarında okul derslerinin büyük önemi olduğunu kaydeden Çevik, şöyle devam etti: “Tasarım, yazılım, kuvvet hesaplamaları noktasında Fizik ve Matematik, projemizin sunum noktasın da ise Türkçe derslerimizden büyük destek aldık. Mühendislik defterimizde yaptığımız birçok hesaplamalar var. Bu hesaplamalar olmasa robotu hareket bile ettiremeyiz. Uygulama aşamasında da okulumuzdan oldukça destek aldık. Okulumuzda bir atölyemiz var. Atölyemizde de bir çalışma alanımız var. Bu alanda robot üzerinde denemelerimizi yapıyoruz.” “Yazılıma çok ilgim var” Robotun yazılım süreciyle ilgilenenden 10. sınıf öğrencisi Lale Nur Fazlı, “Yazılımda kontroller ve otonom süreci olmak üzere ikisini de ben yazdım. Yazılımı kaptanın isteklerine ve kontrolü nasıl rahat sağlıyorsa ona göre entegre etmeye çalıştım. İlk 15 saniye olan otonom sürecinde robotun kendi kendine hareket etmesi lazım. Onu da ben yazdım. Yazılıma çok ilgim var ve Vex’in yazılımını kendim öğrendim” dedi.

“Robotumuzu daha da geliştireceğiz” Takımda robotun mekanik işleriyle ilgilenen 10. sınıf öğrencisi Gülfem Şen, “Robotun tasarımlarını önce bir kağıda çizdik, araştırdık ve denemedik. Ardından bizim için hangisi sağlamsa onu üzerinde denemeler yaptık. Robota yapmaya yeni başladığımız süreçte tasarımı çok değiştirdik. O tasarımların üzerine sağlamlaştırmalar yapınca da bu halini aldı. Robotumuzu daha da sağlamlaştırmak için yeni tasarımlar üretiyoruz ve bunun üzerinde geliştiriyoruz” diye konuştu.

“Mühendislik defterimiz takımımızı öne çıkardı” Takımın mühendislik defterini tutan 10. sınıf öğrencisi Şevval Egeli ise “Mekanikte bir eksiklik olduğunda ekibe yardım ediyorum. Mekanikte ne yaptıysak tasarım süreciyle birlikte bir deftere not aldım. Bu mühendislik defteri takımı çok öne çıkartıyor ve ödül almamızı kolaylaştırıyor” dedi.

Sezon sonunda Vex Türkiye Şampiyonu olan takım, her sene Amerika'da düzenlenen Vex Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacak.



