Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Robotik yarışması şampiyonu Ardahanlı öğrenciler Çin'e uğurlandı - ARDAHAN Haberi

Robotik yarışması şampiyonu Ardahanlı öğrenciler Çin'e uğurlandı - ARDAHAN Haberi

- Robotik yarışması şampiyonu Ardahan lı öğrenciler Çin'e uğurlandı - Uğurlamadan detay - Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu'nun konuşması - Öğrencilerin konuşması - Öğrencilerin aileleri ve ilgililerle vedalaşmasıRobotik yarışması şampiyonu Ardahan lı öğrenciler Çin'e uğurlandı - Robotik yarışması 2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahan lı öğrenciler, Çin'de gerçekleştirilecek uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmek için yola çıktıARDAHAN (AA) - İstanbul'da mayıs ayında yapılan robotik yarışması 2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahan lı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere Çin'e gitti."Mavi Gezegen" adını taşıyan ve 6'ncı sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik ekibin iki öğrencisi 7 Aralık Cuma günü Çin'de 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek. Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ve ailelerin katılımıyla öğrenciler için Ardahan Merkez 23 Şubat İlkokulu önünde uğurlama programı düzenlendi.
Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Kodla, Üret Ardahan Projesi" kapsamında, merkez 23 Şubat İlkokulunda oluşturulan kodlama ve robotik atölyesinde eğitim gören, ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle dönen öğrencileri tekrar tebrik etti.Öğrencilerin Çin'den de başarıyla döneceklerine inandığını vurgulayan Çerkezoğlu, "Kısa süre içinde öğrencilerimiz çok büyük başarı elde ettiler. Robotik kodlama atölyemizi bu yılın mart ayında açmıştık. Burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Öğrencilerden Ayşenur Uslu da çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, Çin'den başarıyla döneceklerine inandıklarını söyledi.

Hayriye Tuana Açıkyıldız ise çok çalıştıklarını kaydederek, "Biz kısa sürede çok fazla çalışarak Türkiye birincisi olduk. Şimdi de dünya birincisi olmak için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.Öğrenciler, gösterdikleri başarıdan dolayı Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından da ödüllendirmişti.

Yarış Şampiyon Uluslararası Şili Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı