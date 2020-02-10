'Robin Hood' bu sefer Osmaniye'de ortaya çıktı...3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı İzle

-Bakkalın camında borçların ödendiğine dair bakkal tarafından asılan yazı yakın çekim

-Bakkal Osman Dal tezgahta borç defterini karıştırırken aktüel çekim görüntüler

-Osman Dal ile röportaj

-Bakkalın eşi Sevgi Dal ile röportaj

-Borcu ödenen Muzaffer Kurgun isimli vatandaş ile bakkalda röportaj



( OSMANİYE ) "Robin Hood" bu sefer Osmaniye'de ortaya çıktı...3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı- Osmaniye’de ortaya çıkan gizemli hayırsever 3 bin 500 liralık bakkal borcuna “Beni çok bekletmediniz üstü kalsın” deyip bin Euro ödedi- Borcu ödenen bir mahalleli ise “İki gündür şükür namazı kılıp dua ediyoruz” şeklinde konuştu OSMANİYE



- Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde bakkallara mahallelinin borcunu ödeyen gizemli hayırsever Osmaniye’de bir bakkala mahallelinin 3 bin 500 liralık borcunu ödeyip bakkala da “Beni çok bekletmediniz üstü kalsın” diyerek bin Euro ödeyip bahşiş verdi. Robin Hood olarak adlandırılan gizemli hayırsever Osmaniye’de ortaya çıktı. Merkez 7 Ocak Mahallesinde Osman Dal’a ait bakkala lüks bir otomobil ile gelen iki kişi bakkaldan içeri girip mahallelinin bakkala olan borçlarını ödemek istediklerini söyledi.



Borç defterindeki mahallelinin borcunu toplayan bakkal dükkanı sahibi Osman Dal alacağının 3 bin 500 lira tuttuğunu söyledi.



Bunun üzerine gizemli hayırsever cebinden bin Euro (6 bin 500 TL) çıkarıp bakkala vererek, “Bizi çok bekletmediniz üstü kalsın” deyip geldikleri araca binerek bakkaldan uzaklaştı. Mahalleliden alacaklarını tahsil eden bakkal Osman Dal üzerinde “Dal marketten duyuru. Değerli müşterilerimiz. Değerli müşterilerimiz. Veresiye borçlarınızın tamamı hayırsever birileri tarafından 07.02.2020 tarihinde ödenmiştir. Hayırsevere teşekkür ederiz.” yazılı iş yerinin camına duyuru astı. Borçları tahsil eden Osman Dal, “İki kişi geldi veresiye defterini almak istiyoruz dediler. Durumu iyi olmayanların borcunu ödemek istiyoruz dediler. Bende borç defterinden borçları toplamaya başladım. Sonrada işimiz acele bakkala borç yazdıranın durumu iyi değildir zaten dediler. 3 bin 500 lira alacağımız çıktı. Bin Euro verip üstünü de diğer ihtiyaç sahiplerine verirsiniz dediler. Bizde koli yaptık onlara verdik” şeklinde konuştu.

O esnada bakkalda olan Osman Dal’ın eşi Sevdi Dal ise,“İçeri girip veresiye defterini sorunca ben direk olarak siz o musunuz dedim. Kendisi de bana o kim diye sordu. İstanbul’da bu şekilde hayır yapan kişi dedim. Yok hayır biz bir hayır kuruluşundan geliyoruz şeklinde cevap verdi. Mahallelinin borcunu ödeyip gittiler” şeklinde konuştu.

Bakkala borcu olan ve borcunun ödendiğini öğrenen Muzaffer Kurgun isimli vatandaş ise “Bu vatandaşımız kimse Allah kabul etsin. O kadar güzel bir zamanda oldu ki inanın çok mutluyuz. Ailecek namazımızı kıldık şükrümüzü ettik, ailecek dua ettik. Kendisinden Allah razı olsun” dedi



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