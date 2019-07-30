Rizelilerden ilginç çözüm...Kurban pazarının 3 yanı tepe olunca 4 katlı pazar kurdular İzle

-kurbanlıkların görüntüsü

-kurban satıcılarla röp.

-vatandaşlarla röp.

-detaylar



( RİZE -ÖZEL)- Rize’de dört katlı kurban pazarı ilgi odağı oldu RİZE



– Rize’de kurulan kurban pazarı görüntüsü çözüm noktasında sınır tanımadı. Rize Merkez Çifte Kavak Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan kurban pazarı, görüntüsüyle şaşırtıyor. Alışılagelmişin aksine yatay değil, dikey kurulan kurban pazarı 4 kattan oluşuyor. 3 yanı tepe ile çevrili kurban pazarı, talebe cevap vermesi için dikey mimari ile kurulurken besiciler de binayı beğendi. Rize’nin çeşitli bölgelerinde belirlenen kurban pazarı alanlarında çadır kurmak zorunda kalan besiciler, 4 katlı kurban pazarı sayesinde çadır derdinden kurtuldu. Bölgenin coğrafi özelliği nedeniyle sürekli yağış alması da çadırların içerisindeki hayvanların ıslanmasına ve çamurlanmasına sebep olurken 4 katlı kurban pazarı sayesinde Rize’de satıcıların bu derdi son buldu. Van’ın Erciş ilçesinden getirdiği kurbanlıkları Rize Belediyesinin kurduğu 3 katlı kurban pazarında satmaya çalışan Numan Çiçek, “Henüz satışlar tek tuk oluyor. Bakalım ne olacak. Geçtiğimiz yılda buradaydım, daha önce böyle katlı bir hayvan pazarı görmedim” dedi.

Daha önce hiç böyle katlı kurban pazarı görmediğini dile getiren besicilerden Levent Polat da “Eski yerlere göre çok iyi, beğendik. Temizliği de güzel, yerimiz de güzel. İnşallah satışlarımız da iyi olur” dedi.

“Çamurda yatmaktan kurtulduk” Besicilerden Nazım İnce ise daha öncelerde kurbanlık hayvanların yağmurun altında kaldığı için çamurda yattıklarını ve 4 katlı kurban pazarı sayesinde bu dertten kurtulduklarını dile getirerek, “Kurbanları satışa başladık, iyi gidiyor. 40 yıldan beri ilk kez bize böyle 6 yıldızlı otel gibi bir pazar gösterildi. Memur arkadaşlar da zabıtalar da bize çok yardımcı oluyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Katlı bir kurban pazarı ilk kez gördüm. Önceleri kurbanlıklar yağmur altında çamurda kalıyorlardı, vatandaş aldığı hayvanı bile tanımıyordu. Şimdi bizde rahat, kurbanlar da rahat. Belediye Başkanımıza da kurbancılar adına çok teşekkür ediyorum. Aynı otel gibi. Biraz eksiğimiz var inşallah başkanımız onları da giderir” ifadelerini kullandı. “Hayvanlarda gökdelenlerde yaşasın, onlarda katlı bir apartman görsün” Kurbanlık almak için kurban pazarına gelen Mahmut Taşkın adlı vatandaş da hayvanlarında artık gökdelen gibi binalarda yaşamasının normal olduğunu dile getirerek, “İlk kez 4 katlı bir kurban pazarı gördüm. Buraya ilk kez geldim. Çok mükemmel bir yer oldu, inşallah ileriye dönük daimi olur. İnsanlar gökdelenlerde yaşıyor, hayvanlarda gökdelenlerde yaşasın, onlarda katlı bir apartman görsün” dedi.

“İnsanlar çıkamıyordu, şimdi hayvanlar çıkıyor” Ardahan’dan getirdiği kurbanlıkları satmaya çalışan Şükrü Aktürk ise hayvanları özel arabalarla ve belediyenin kendilerine tahsis ettiği araçlarla pazara indirip çıkardıklarını belirterek, “Üst katlara insan çıkamıyordu şimdi hayvanlar 5. kata çıkıyor. Özel arabalarımız var, belediyemizde yardım ediyor sağ olsun, hayvanları çıkartıp indiriyoruz” şeklinde konuştu.



