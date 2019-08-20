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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadı

Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadı

Gösteriden detay

Kayalı İslam Üst Geçit Gökyüzü Gösteri Uçuşu 

-Vatandaşlardan görüntü
-Telefonla kaydeden vatandaşlar
-Röpler

( RİZE ) RİZE

- Türk silahlı kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Rize’de gösteri uçuşu düzenledi.
Rize Merkez İslampaşa Mahallesi Rize Belediyesi Sahil Spor Kompleksi alanında düzenlenen gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri esnasında kayalıklara oturan vatandaşlar bir an olsun gözlerini gökyüzünden ayırmadı. Solo Türk’ün gösteri yaptığı esnada kimi vatandaşlar üst geçitlerden, kimi vatandaşlar da evlerin balkonlarından ve pencerelerinden gösteriyi takip etti. Muhteşem gösteriyi izleyen vatandaşlar bir yandan da telefon kameralarıyla gösterileri kaydetmeye çalıştı.
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