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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Rizeli vatandaşın çöp atışı sosyal medyada gündem oldu

- Rizeli vatandaşın çöp atışı sosyal medyada gündem oldu

- Çöp poşetinin çöp kutusuna fırlatılışı

( RİZE ) RİZE

Sosyal Medya Basketbol Cep Telefonu Çöp Kutusu 


- Rizeli vatandaş Emrah Yavuz, elindeki yaklaşık 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısından çöp kutusuna atması sosyal medyada gündem oldu. Rize’de Emrah Yavuz isimli vatandaş Merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesinde bir yakını ile girdiği iddia sonucu 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısında bulunan çöp kutusuna doğru fırlattı. Yavuz’un basketbolcuları aratmayan bu atışı tam isabetle sonuçlanarak çöp kutusuna girerken, bu anlarda cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Video sosyal medyada kısa sürede yüzlerce beğeni toplarken yüzlerce kişi tarafından da paylaşıldı. (KA-EK
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